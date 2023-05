Laut Dziara wurden in den vergangenen zweieinhalb Jahren aus der Region rund 70 Alternativen zum ursprünglich vorgesehenen Trassenverlauf eingereicht. Etwa 25 davon seien weiterverfolgt worden und in den finalen Leitungsverlauf eingeflossen. So habe sich TransnetBW beispielsweise mit Landwirten abgestimmt und die Trasse an Feldränder verlegt.