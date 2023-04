50Hertz Planungen abgeschlossen: Stromtrasse Südostlink soll ab 2024 gebaut werden

Im Jahr 2024 will der Netzbetreiber 50Hertz mit dem Bau des Abschnitts der Stromtrasse Südostlink in Thüringen beginnen. Die Trasse soll in Zukunft Ostsee-Windparks mit den Stromverbrauchern in Bayern verbinden. Ein Bauantrag mit dem Verlauf der unterirdischen Leitungen soll nun der Bundesnetzagentur vorgelegt werden.