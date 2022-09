Thüringen will bis Jahresende deutlich mehr Flüchtlinge aus der Erstaufnahme-Einrichtung in Suhl auf die Kommunen verteilen. Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) sagte, es sollten wöchentlich 260 Menschen in anderen Städten und Gemeinden untergebracht werden. Bislang seien es etwa 150 Flüchtlinge pro Woche gewesen.