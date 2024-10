Verteidiger der Pläne wie oskar_koelbel ("dass es auch viele Menschen gibt, die eben gerade durch die Autofreiheit die Altstadt schöner finden" oder Eddi58 "der Verkehrsraum ist gerade in Städten endlich. Auf Vernunft zu setzen ist bestenfalls naiv") äußerten sich seltener als Kritiker. Es gehe Beteuerungen zum Trotz schon um Verteufelung des Autos, sagte JanoschausLE: "Um nicht in die marode Infrastruktur investieren zu müssen verdrängt man die Autos,intakte Fahrstreifen werden zu Radwegen "aufgemalt", das marode Gleisbett teilen sich dann Autos und Bahn". Ähnlich Patrick Hoßfeld: "Man kann nicht Radwege auf die Straße verlegen, die Fläche der Straßen nicht ändern und im Nachgang die Frage aufwerfen ob Autos zu breit sind. Das sind hausgemachte Probleme." part teilte diese Kritik zwar, zog aber eine andere Schlussfolgerung: "Für die Bereitstellung der Infrastruktur fehlt das Geld, obwohl es eigentlich zur Verfügung stehen würde. Wer jedoch übergroße Stadtpanzer fährt, sollte entsprechend fiskalisch mit beteiligt werden an seinem persönlichen Anspruch, schließlich haben wir hier nicht so viel Platz wie in den USA." Ähnlich sah es randdresdner, der "immer größere Blechkisten" trotz gleicher Anzahl von Menschen darin kritisierte: "Ich denke, wer der Meinung ist, mehr Platz zu beanspruchen, sollte auch dafür bezahlen. Nicht die praktische Notwendigkeit spielt bei vielen eine Rolle ein großes Auto zu fahren. Es geht um Status" - sofort widersprochen von HERR K. Ein "SUV" hat nix mit "Statussymbol" zu tun - es lässt sich nun mal einfacher ein-und aussteigen. Ich bin zwar erst Mitte 40 aber bald 50 und wie man da ins Auto kommt oder wieder raus interessiert auch niemanden."



Mischka fand pauschale Gleichbehandlung großer Autos unfair, da vielen nichts anderes übrigbliebe und verwies wie andere auf Familien und Transporte im Alltag. Er warb aber gleichzeitig für PR, was "kaum jemand in D" verstanden habe. Dazu emlo: "Wenn man es dann noch wie z.B. in Graz (Österreich) macht, dass die Parkgebühr gleich das ÖPNV-Ticket beinhaltet, würde das auch die Akzeptanz erhöhen." Aus Sicht von patrickschmott sollten Städte die P+R-Pätze kostenlos machen. Der ÖPNV als Alternative kam aber fast durchgehend nicht gut weg: "Wir fahren dann zu 3. mit der Straßenbahn ab Thüringenhalle macht hin&zurück 15€ (Deutschlandticket lohnt sich für uns nicht, da ÖPNV Verbindung zu den Arbeitsplätzen nicht vorhanden oder mit großem Zeitaufwand täglich) das kostet das Parken im teuersten Parkhaus nicht!" (andreaskisten), "gerade in kleineren Städten nicht das Allheilmittel. Dazu ist er zu teuer. Dazu kommt eine ungleichmäßige und unverständliche Taktung. Man weiß nie, ob in dieser Stunde gerade der Bus fährt oder doch erst in 20 min "(xxy21). Vor allem auf Social Media kritisierten User auch die Hersteller für die Größe der Fahrzeuge: "Was können wir dafür, dass die Autos immer größer werden! Wir bauen sie doch nicht! Also geht den Herstellern auf den Zünder und nicht den Leuten! Finde mal einen Kleinwagen, der nicht wer weiß wie breit und über 4m lang ist!" (Karin Sonntag) oder katharina.e.john "Die Lösung wäre vielleicht einfach auch kleinere Autos neben all den anderen Lösungsvorschlägen?" Aus Sicht anderer User sind die Größenunterschiede entweder nicht so groß oder nicht typisch nur für SUV: "Um wie viel Zentimeter reden wir hier? 3cm vom Golf zum Tiguan." (ischias.nerv.nicht), "nicht nur SUV`s sind groß, auch Transporter, große Vans, große Limousinen und und und" (Lebeliebelache) oder "realistisch gesehen verbraucht ein Familien Kombi mehr Parkfläche weil sie länger sind und von der breite nehmen sich beide nichts. Dass Kleinwagen heutzutage so groß sind wie Kompaktklasse ist vielen Faktoren geschuldet" (Matthi). BluesLife und Shantuma verwiesen dazu auch auf E-Autos: "Man trägt die Leute zum E und hier ist die Mehrheit SUV Level" oder der ID4 mit fünf Zentimetern mehr als der Golf 7. Jenseits dessen vermutete Kommentarschreiber, dass die Besitzer großer Fahrzeuge sich zusätzliche Kosten leisten könnten, die für sie nicht nennenswert wären. Ein Fazit von Horst: "Ach, der Deutsche und seine seltsame Beziehung zum Gebrauchsgegenstand Auto..."