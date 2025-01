Der Verband der Wirtschaft Thüringens (VWT) warnt vor einer oberflächlichen Debatte über die Rückführung von erwerbstätigen Syrern. Verbandssprecherin Ute Zacharias sagte MDR THÜRINGEN am Mittwoch, in Thüringen gebe es einen großen Mangel an gut ausgebildeten Beschäftigten. Die Unternehmer hätten in den letzten Jahren sehr viel getan, um Geflüchtete aus Syrien bei sich in den Firmen zu integrieren.