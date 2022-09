In Thüringen haben sieben Lebensmitteltafeln finanzielle Hilfen vom Land beantragt. Eine Sprecherin des Sozialministeriums teilte mit, Anträge auf Unterstützung lägen von den Tafeln in Apolda, Erfurt, Ilmenau, Jena, Meiningen, Schleiz und Sondershausen vor. Die Landesregierung hatte zugesagt, die Anlaufstellen für Bedürftige finanziell zu unterstützen. In Thüringen gibt es 31 ehrenamtliche Tafeln.