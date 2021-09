Zehntausende Menschen haben heute in Thüringen den bundesweiten "Tag des Offenen Denkmals" für Besuche in ansonsten oftmals verschlossenen historischen Gebäuden genutzt. Mehr als 250 Denkmäler hatten ihre Türen geöffnet.

Die Neugierigen kamen in Scharen - zum Beispiel auf den Mittelaltermarkt und in den Innenhof der Wasserburg Niederroßla im Weimarer Land. Auf dem Petersberg in Erfurt gaben Archäologen Auskunft über den Stand der Ausgrabungen an der Leonhardskirche. In historischen Mühlen, Parks oder Industriebauten luden Heimatvereine zu Führungen ein. Neben den offiziell registrierten Denkmalen öffneten auch Dutzende Kirchen ihre Türen für Besucher - manche nur für diesen einen Tag.