Tag des offenen Denkmals Fast 250 Denkmale in Thüringen warten am Sonntag auf Besucher

Liebhaber alter Architektur und der Geschichte können am 12. September in Thüringen Denkmale und historische Bauten entdecken, von denen viele für die Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind. An diesem Tag findet der alljährliche "Tag des offenen Denkmals" statt. Der Tag wird von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert und findet unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten statt.

In Thüringen können in diesem Jahr nach Angaben der Stiftung 247 Denkmale besichtigt werden. Die Palette ist groß, sie reicht von Kirchen über Privathäuser, Schlösser und Burgen und Industriebauten bis hin zu archäologischen Ausgrabungsstätten. In vielen Objekten bieten die Inhaber und Betreiber Führungen an, in denen die Geschichte des Ortes erläutert wird.