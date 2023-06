Es sind nicht mal ganz drei Seiten, die es aber in sich haben. Es geht um gravierende Vorwürfe bei der Verwendung von Fördergeldern, es geht um den Verdacht der Urkundenfälschung und es geht um den Vorwurf, dass Hilfesuchende finanziell genötigt worden sein könnten.

Sie berichteten von Talisa-Projekten, besonders im Raum Sömmerda, die offensichtlich nur auf dem Papier existierten. Der Verein hatte das stets zurückgewiesen. Doch scheinen sich diese Informationen nun immer weiter zu bestätigen. Geschäftsführerin Ingrid Schindler wurde entlassen , die bei Talisa viele Jahre auch Vereinsvorsitzende in Personalunion war.

Die Mittel für die Projekte in Sömmerda stammten aus dem Topf des Thüringer Justizministeriums und waren zur Hilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge gedacht. Doch weitaus mehr Geld hat Talisa thüringenweit seit vielen Jahren vom Thüringer Sozialministerium im Rahmen der sogenannten öffentlich geförderten Beschäftigung, kurz ÖGB genannt, erhalten.

Noch in 2022 hatte die GFAW angefangen, sämtliche ÖGB-Projekte der Talisa auf den Prüfstand zu stellen. Dabei ergab sich bei zwei Projekten in Erfurt der Verdacht, das die Mittel nicht dem Zweck entsprechend verwendet worden waren. Es geht um eine Rückforderung von rund 35.000 Euro. MDR THÜRINGEN hatte vor knapp zwei Monaten darüber berichtet.

Nun geht aus einem internen Bericht des Sozialministeriums hervor: es gibt weitere Projekte, bei denen genau dieser Verdacht besteht. Unter anderem steht ein drittes in Erfurt auf dem Prüfstand, bei dem rund 15.000 Euro zurückgefordert werden könnten.

Darüber hinaus hatte die neue GFAW-Abteilung im Landesverwaltungsamt von einem Thüringer Jobcenter einen Hinweis auf zwei Projekte in Arnstadt und Ilmenau bekommen. Laut dem internen Ministeriumsbericht haben sich bei einer Vor-Ort-Prüfung im Februar diesen Jahres Anhaltspunkte ergeben, dass Mitarbeiter offenbar Arbeiten erledigt haben, die nicht dem beantragten Förderzweck entsprochen haben sollen.

Zudem sollen Hilfesuchende vor Ort genötigt worden sein, entgegen der Fördermittelbestimmung, Mitgliedsbeiträge an den Verein zu zahlen, um Hilfeleistungen zu erhalten. Wie hoch hier die Summe möglicher Rückforderungen sein könnten, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Nach dem MDR THÜRINGEN vor knapp zwei Monate über die neuen Hinweise berichtet hatte, das in Erfurt Fördermittel nicht dem Zweck entsprechend eingesetzt worden sein könnten, hat die Behörde weitere Verfahren gegen Schindler und den Verein eingeleitet. Die Ex-Vereinschefin hatte die Vorwürfe gegen sich und Talisa stets bestritten. Auf eine Anfrage reagierte ihr Anwalt bisher nicht.

Im Raum steht aber auch der Vorwurf der Urkundenfälschung. Laut dem Bericht des Sozialministeriums soll Talisa in einer Stellungnahme an das Landesverwaltungsamt erklärt haben, dass im Verein Unterschriftenstempel der Vorsitzenden unautorisiert verwendet worden sein sollen, um Dokumente im Namen der Vorsitzenden zu zeichnen. Ob diese Behauptung stimmt, bleibt fraglich. Das Landesverwaltungsamt will sich zu den Details nicht äußern.