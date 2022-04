Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) fordert von Unternehmen mehr Löhne nach Tarif. Werner sagte MDR THÜRINGEN, die Brutto-Löhne in Thüringen seien vergleichsweise niedrig. Das liege vor allem an der niedrigen Tarifbindung der Unternehmen.

Nur etwa jedes fünfte Unternehmen in Ostdeutschland sei Mitglied in einem Tarifverbund, beklagte Werner. Von einer Tarifbindung würden aber am Ende die Unternehmen und die Beschäftigten profitieren.