Die Reach-Verordnung ist die Europäische Chemikalienverordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. Der Name leitet sich aus dem englischen Titel der Verordnung ab: "Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals". Die neuen Beschränkungen für Tattoofarben wurden schon seit 2020 beschlossen. Eine festgelegte Übergangszeit läuft nun aus. Das Ziel der Verordnung ist laut der EU-Kommission nicht, Tätowierungen grundsätzlich zu verbieten. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) betont, es gehe darum, "Tätowierfarben und Permanent Make-up sicherer zu machen". Die Reach-Verordnung gilt laut Umweltbundesamt als eines der strengsten und detailliertesten Chemikaliengesetze der Welt. Sie soll aber auch dafür da sein, den freien Verkehr von Chemikalien auf dem Binnenmarkt der EU zu gewährleisten sowie Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen zu fördern. Nach der Verordnung übernehmen Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender die Verantwortung für ihre Chemikalien. Sie müssen garantieren, dass die Chemikalien, die sie herstellen und in Verkehr bringen, sicher verwendet werden. Heißt, ohne Registrierung dürfen Chemikalien nicht in Verkehr gebracht werden. Das Zulassungsverfahren schafft somit eine weitere Möglichkeit, Chemikalien zu regulieren. Zudem gibt es nun ein Recht für Verbraucherinnen und Verbraucher, Informationen über Chemikalien in Produkten zu erhalten. Die Weitergabe von Daten innerhalb der Lieferkette ist geregelt und der Austausch besonders besorgniserregender Stoffe wird gefördert.



Quelle: umweltbundesamt.de