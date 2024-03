Taxifahren ist im bundesweiten Vergleich in Thüringen am teuersten. So zahlen Kunden in Erfurt für eine acht Kilometer lange Tagfahrt bis zu 25 Prozent mehr als in anderen deutschen Großstädten. Das hat eine Recherche von MDR THÜRINGEN ergeben.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Taxifahrt vom Erfurter Flughafen zu einer rund acht Kilometer entfernten Autovermietung in der Weimarischen Straße kostet laut Tarif 30,70 Euro. In Leipzig, Berlin oder München kostet eine vergleichbare Taxifahrt rund 6 Euro weniger. Das liege an den verhältnismäßig vielen Leerfahrten, erklärt der Verband des Verkehrsgewerbes.

Jede zweite Taxifahrt ohne Fahrgast

Demnach erfolgen mehr als 50 Prozent der Fahrten in Thüringen ohne Fahrgast. Das müsse eingerechnet werden. Zudem seien die Taxitarife in vielen Großstädten "viel zu gering", so der Verband. Die Taxifahrer dort würden am Existenzlimit leben. Das sei bei den Tarifverhandlungen mit den Landkreisen und Städten in Thüringen berücksichtigt worden.

Bundesweit am teuersten ist laut dem Vergleichsportal "Taxi-Rechner" eine Taxifahrt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Eine Fahrt über acht Kilometer kostet dort 31,50 Euro. Noch teurer wird es abseits der Städte, da dort oftmals die Anfahrt extra berechnet wird.