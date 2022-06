Die anhaltend hohen Spritpreise belasten auch die Taxiunternehmen in Thüringen. Wie Martin Kammer vom Landesverband des Verkehrsgewerbes MDR THÜRINGEN am Dienstag sagte, können die gestiegenen Spritkosten jedoch nicht ohne Weiteres an die Fahrgäste weitergegeben werden. Grund ist, dass die Preise für Taxifahrten durch Verordnungen in den Kreisen und kreisfreien Städten vorgegeben werden.