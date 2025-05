Netzausbau TEAG investiert Milliarden in Energiewende und Netzsicherheit

Was nun der Grund für den Stromausfall in Spanien sei, dazu wisse man noch nichts Genaues. "Aber hier in Mitteldeutschland sind wir so eng vernetzt, dass Probleme binnen Sekunden ausgeregelt werden können." Die mittleren Ausfallzeiten im Netzgebiet der TEAG-Tochter Thüringer Energienetze (TEN) lägen aber pro Kunde und Jahr in den letzten 15 Jahren stets bei weniger als 40 Minuten. Obwohl die Leistung erneuerbarer Energien stetig gewachsen sei und inzwischen bei mehr als 3,5 Gigawatt liege. Zum Vergleich - in den USA liegt die Ausfallzeit im Schnitt bei mehr als 5 Stunden pro Jahr.