Die Teag gehört bis auf wenige Ausnahmen Thüringer Städten und Gemeinden. Zwei Drittel des Gewinns steuerte das Stromgeschäft bei, ein Viertel das Geschäft mit Gas und Fernwärme. Auf die Telekommunikation entfielen 2020 rund 14 Prozent des Profits. Reindl sagte, die Teag wolle mit ihrer Tochter Netkom die Nummer 2 auf dem Thüringer Telekommunikationsmarkt hinter der Deutschen Telekom AG werden. Demnächst wolle die Netkom den 100.000. Haushalt mit einem DSL-Anschluss versorgen. Wichtig sei dem Unternehmen das ländliche Thüringen. Wörtlich sagte Reindl: "In Jena-Lobeda, wo sie mit einem Hausanschluss 100 Haushalte versorgen, wollen alle Anbieter hin. Auf den Dörfern sieht das anders aus."

Beim Ausbau seines Telekommunikationsnetzes setze die Netkom auf Kooperationen mit Kommunen, die wiederum Fördermittel-berechtigt sind. Das Förderprogramm des Bundes für sogenannte Weiße Flecken ohne schnelles Internet ist laut Reindl allein in Thüringen mehrere 100 Millionen Euro schwer. Im vergangenen Jahr habe die Netkom ein Drittel der Ausschreibungen Thüringer Kommunen für den geförderten Ausbau des schnellen Internet gewonnen.

Die Teag kündigte an, ihr neues Funknetz zur Steuerung von Anlagen im Stromnetz für weitere Zwecke zu öffnen. Das Funknetz wird gebaut, um Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen im Netz über Funk fast in Echtzeit steuern zu können. Laut Vorstandssprecher Reindl bleibt aber genügend Kapazität für andere Anwendungen übrig. Diese Kapazität sollten in einem ersten Schritt Feuerwehr und Notdienste nutzen können, wenn deren eigenes Netz ausfällt oder überlastet ist.