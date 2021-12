Rechtlich unterliegen soziale Netzwerke in Deutschland dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und sind verpflichtet, problematische Inhalte selbst zu löschen. Telegram selbst sieht sich dagegen als Nachrichtendienst und löscht bislang keine Beiträge. Zudem ist das Unternehmen für deutsche Behörden juristisch nicht zu greifen, da es keine zustellfähige Anschrift gibt.

Kramer verwies noch einmal darauf, dass sich die Szene der Corona-Gegner nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes radikalisiert. Das zeige sich in verbalen Angriffen zum Beispiel auf die Ministerpräsidenten in Sachsen und Bayern. Das zeige sich aber auch bei den sogenannten Hygiene-Spaziergängen, bei denen es immer gewalttätiger zugehe. Darüber hinaus würden Ärzte, Wisssenschaftler oder Mitarbeiter in Ordnungsämtern immer häufiger angepöbelt oder bedroht.