Losgehen sollte es laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) tatsächlich am 21. Februar. Die erste Lieferung von 1,75 Millionen Dosen des Impfstoffs Nuvaxovid von Novavax war für diesem Tag avisiert. Auf dem Thüringer Impfportal sind jedoch noch keine Termine buchbar. Trotzdem rechnet die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen damit, dass es am Samstag, dem 26. Februar, losgehen kann.

Nein. Der Impfstoff ist schlicht noch nicht in Quakenbrück, dem Logistikzentrum der Bundeswehr, angekommen. Auch wenn Novavax ein US-amerikanischer Konzern ist: Der Impfstoff wird in Indien produziert. Konzernchef Stanley Erck, President und CEO, räumte im Dezember 2021 in einem CNN-Interview Produktionsprobleme ein. Die könnten erklären, dass aktuell nicht so schnell geliefert werden kann wie gewünscht. Ursprünglich sollten bis Jahresende für den Weltmarkt 150 Millionen Dosen produziert werden, 2022 dann zwei Milliarden. Die EU hatte im August 2021 einen ersten Vertrag über 100 Millionen Dosen abgeschlossen, mit der Option auf weitere Lieferungen. Eine Option auf weitere 100 Millionen Dosen, die bis 2023 geliefert werden sollen, haben die Mitgliedstaaten bereits aktiviert, macht also in der Summe 200 Millionen Dosen bis Ende 2023.