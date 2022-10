Seit 1991 richtet ein deutsches Bundesland am Jahrestag deutschen Einheit am 3. Oktober die Feierlichkeiten dazu aus. "Dran" ist jeweils das Land, das gerade den Vorsitz im Bundesrat innehat - und das ist 2022 Thüringen. Geplant sind ein Bürgerfest in der Erfurter Innenstadt von Sonnabend (1. Oktober) bis Montag sowie ein Staatsakt im Theater und ein Gottesdienst im Dom am Montag (3. Oktober). Erwartet werden 120.000 Besucherinnen und Besucher.