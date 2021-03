Das Coronavirus in Thüringen: Regeln, Nachrichten, Infos

Die derzeitige Corona-Verordnung in Thüringen gilt bis zum 31. März. Mit dieser wurden die Corona-Regeln in Thüringen leicht gelockert.



Kontaktbeschränkungen in Thüringen



Menschen eines Haushaltes dürfen sich mit Personen für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht sowie einer weiteren haushaltsfremden Person treffen.



- Kinder bis einschließlich 13 Jahren werden bei den Kontaktbeschränkungen nicht mehr mitgezählt.

- Ehepartner und eingetragene Lebensgefährten, die getrennt leben, gelten als ein Haushalt.

- Kinderbetreuung: Bei der Betreuung von Kindern unter 14 Jahren dürfen sich zwei feste Haushalte gegenseitig unterstützten.



Mobilität



Es gilt nach wie vor: Besorgungen des täglichen Bedarfs und Aktivitäten sollten wohnortnah, d.h. in einem Umkreis von 15 km, erledigt werden.



Öffnungen



Die meisten Läden und Dienstleistungsangebote müssen weiterhin geschlossen bleiben. Aber es gibt Ausnahmen, die unter bestimmten Auflagen öffnen dürfen:



- Geschäfte des täglichen Bedarfs (unverändert)

- medizinische-notwendige Behandlungen, wie Physio- und Ergotherapie oder Logopädie (unverändert)

- Fahrschulen (bereits seit Mitte Februar)

- Friseur, Baumschulen, Gartenmärkte, Gärtnereien, Blumenläden (bereits seit Anfang März)

- Bibliotheken und Archive (neu)

- Flugschulen (neu)

- Buchhandlungen (neu)

- Kinderschuhgeschäfte (neu)

- Nagel-, Kosmetik, Tattoo-, Piercing- und Massagestudios sowie Solarien - ggf. nur mit negativen Corona-Test(neu)

- Baummärkte - nur mit fester Terminvergabe (neu)



Einzelhandelsgeschäfte, wie Bekleidungsläden oder Möbelhäuser, Sportstudios und Fitnesscenter sowie Freizeit-, Bildungs- und Kultureinrichtungen bleiben weiterhin geschlossen.



Modellprojekte für Öffnung bei Inzidenz von unter 100



Zudem erlaubt die neue Verordnung sogenannte Modellprojekte in Regionen mit einer Inzidenz von unter 100. Diese müssen zeitlich begrenzt und mit dem Gesundheitsministerium sowie dem Landesdatenschutzbeauftragten abgesprochen sein.



Schulen und Kindergärten



Die Thüringer Landkreise und kreisfreien Städte können seit dem 12. März selbst über Schulschließungen entscheiden. Es gilt lediglich noch die Empfehlung, Schulen und Kitas ab einer Inzidenz von 150 dicht zu machen.



Alten- und Pflegeheime und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen



- Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen müssen sich mindestens dreimal pro Woche testen lassen, Mitarbeiter bei Pflegediensten und Wohnformen für Menschen mit Behinderung mindestens zweimal pro Woche.

- Mitarbeiter müssen FFP2-Masken tragen.

- Tagespflegeeinrichtungen bleiben geschlossen.



- Jeder Bewohner darf einen Besucher pro Tag empfangen, bei einer Inzidenz über 200 darf pro Bewohner nur eine feste Person zu Besuch kommen.

- Besucher müssen sich auf Corona testen lassen und FFP2-Masken tragen.



Bestattungen und Eheschließungen



Bestattungen und standesamtliche Eheschließungen sind auf maximal 25 Personen begrenzt.