Alle Freibäder in Thüringen auf einen Blick - mit Karte

Haben die Freibäder in Thüringen geöffnet?

Insgesamt gibt es in Thüringen rund 170 Freibäder. Die Freibad-Saison beginnt auch in diesem Jahr etwas holprig: Die Corona-Pandemie führt teilweise zu verspäteten Öffnungen und Auflagen in den Bädern, unter anderem zu Schließungen bei zu großem Andrang sowie zu Warteschlangen vor dem Eingang.