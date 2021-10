Journalist Jan Witte hat sich durch das Digital-Angebot von MDR THÜRINGEN geklickt und analysiert, wie barrierefrei es tatsächlich ist. Die Thüringer Landesmedienanstalt redet darüber am Dienstag mit Experten und Betroffenen. Sie diskutieren, wie es in der Praxis tatsächlich aussieht, was sich schon getan hat und welche Barrieren es noch immer bei der Mediennutzung gibt.