29. März - 4. April 2021 Mehr Weißstörche im Werratal, Weimar darf shoppen und immer weniger Geburtsstationen: Die Themen der Woche in Thüringen

Immer mehr Weißstörche im Werratal, Kinderhospiz sucht Ehrenamtliche, Modellversuch in Weimar gestartet, Maaßen will für CDU in Südthüringen kandidieren: Diese Themen bewegten Thüringen in der vergangenen Woche.