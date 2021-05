Die Polizei ist mit einer groß angelegten Razzia gegen Drogen-Kriminalität vorgegangen: Am Donnerstag gab es Durchsuchungen in Thüringen, Leipzig und Berlin, fünf mit Haftbefehlen gesuchte Männer wurden festgenommen. In Erfurt nahmen sich die Ermittler eine ehemalige Gaststätte im Ortsteil Vieselbach sowie eine Gewerbehalle am östlichen Stadtrand im Nissaer Weg vor. Die Beamten waren außerdem im Landkreis Sömmerda, im Weimarer Land, in Gera und Umgebung im Einsatz.