19. - 25. Juli 2021 Baby im Stadtrat sorgt für Anzeige, Ramelow bleibt Ministerpräsident, hohe Crystal-Rückstände in Erfurter Abwasser: Die Themen der Woche in Thüringen

Grünen-Landeschefin Ann-Sophie Bohm und ihr Mann wurden anonym angezeigt, weil sie mit ihrem Baby an einer Stadtrat-Sitzung in Weimar teilnahmen, Ramelow bleibt auch nach dem Misstrauensvotum der AfD Ministerpräsident in Thüringen, in Erfurt gibt es vergleichsweise hohe Rückstände von Crystal Meth im Abwasser: Diese Themen bewegten Thüringen in der vergangenen Woche.