Günstiger in Museen, Bäder und Tierparks - das geht mit der neuen Thüringer Familienkarte. Das Gutscheinheft mit Coupons in Höhe von 50 Euro ist jetzt endlich fertig und kann ab dieser Woche eingesetzt werden. Die Gutscheine können in mehr als 150 Freizeit- und Kulturstätten eingelöst werden.