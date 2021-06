Es sind einfache Herbergen in der Natur - ausschließlich mit natürlichen Materialien gebaut: die Butzen bei Fischbach in der Rhön. Das Butzen-Architektenteam träumt davon, dass es irgendwann ein kleines Netzwerk aus Butzen entlang verschiedener Wanderrouten in der Rhön gibt. Am 26. und 27. Juni konnten die Butzen zum "Tag der Architektur" besichtigt werden.