Wird es doch noch was? Nach wochenlangen Debatten haben Linke, SPD, Grüne und CDU im Thüringer Landtag einen Antrag zur Auflösung des Parlaments eingereicht. Ob es die letztendlich nötige Zweidrittelmehrheit und damit Neuwahlen in Thüringen gibt, ist jedoch weiterhin unklar. Abgestimmt werden soll darüber am 19. Juli. Eine mögliche Neuwahl ist gemeinsam mit der Bundestagswahl am 26. September angedacht.