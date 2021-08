Seit vier Jahren kommt Bettina Möbius einmal in der Woche in den Kindergarten "Zöllnitzer Spatzen". Die diplomierte Physikerin hat ihr Leben der Weltraumphysik gewidmet. Das Wissen und die Begeisterung dafür will sie im Ruhestand den Kleinsten weitergeben. Die Thüringer Ehrenamtsstiftung und MDR THÜRINGEN haben sie dafür als Thüringerin des Monats August geehrt.