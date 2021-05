Aufgrund stabiler niedriger Inzidenz-Werte sind in mehreren Städten in Thüringen die Corona-Regeln gelockert worden. So freuen sich unter anderem die Betreiber von Cafés und Biergärten, die monatelang geschlossen waren, wieder auf Gäste. Auch der Einzelhandel darf in Weimar, Jena und Erfurt - unter Auflagen - wieder Kunden vor Ort empfangen.