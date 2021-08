Nach Kritik am Verlauf der "Deutschland-Tour" der internationalen Radprofis entlang der KZ-Gedenkstätte Buchenwald soll die Route bei Weimar angepasst werden. Das teilten Veranstalter und Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die "Deutschland-Tour" startet am 26. an der Ostsee unter führt auch durch Thüringen.