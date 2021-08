In der Nacht zum Freitag zeigen sich am Himmel viele Sternschnuppen. Denn dann kreuzt die Erde die Staubspur des Kometen "Swift-Tuttle". An erhöhten Punkten wie dem Inselsberg und in weniger dicht besiedelten Regionen wie der Rhön kann das Spektakel besonders gut beobachtet werden.