Kemmerich betonte am Dienstag zudem, wie wichtig Forschung zu den Corona-Langzeitfolgen sei. Es sei gut, dass - auch auf Initiative der FDP im Landtag - in Jena ein entsprechendes Zentrum aufgebaut werde. Kemmerich selbst bezeichnete sich als genesen. Er habe aber von seiner Corona-Infektion nichts gemerkt, nur ein Bluttest habe den Nachweis erbracht. Der FDP-Spitzenpolitiker sprach sich auch für eine Corona-Testpflicht an Schulen nach den Ferien aus - zumindest für 14 Tage. Wie es danach weitergehen könne, ließ er offen: Diskussionen "so weit in die Zukunft" halte er für schwierig.

Thomas Kemmerich (FDP, rechts) war im Frühjahr 2020 für kurze Zeit Ministerpräsident des Freistaats Thüringen. Das würde er unter den Umständen nicht nochmal machen, sagte er am Dienstag im Sommerinterview. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK