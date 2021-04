Beginn 6:00 Uhr Thüringen beteiligt sich am "Blitzermarathon" 2021

Mit Geschwindigkeitskontrollen beteiligt sich die Thüringer Polizei am Mittwoch an einem bundesweiten Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit. Mit 25 mobilen Blitzgeräten sind die Polizisten von 6.00 bis 20.00 Uhr an wechselnden Standorten in ganz Thüringen unterwegs, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion sagte. Unter anderem stehen die Blitzer entlang der Autobahnen.

Deutschlandweite Aktionen seit 2013

Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Infektionsschutzmaßnahmen fällt der jährliche "Blitzermarathon" in diesem Jahr allerdings nicht so umfassend aus wie in den vergangenen Jahren. So soll auf Vor-Ort-Kontrollen mit persönlichem Kontakt zu den Autofahrern in diesem Jahr möglichst verzichtet werden. 2020 war die Aktion wegen der Coronapandemie gänzlich ausgefallen.