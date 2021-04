Mit Geschwindigkeitskontrollen beteiligt sich die Thüringer Polizei am Mittwoch an einem bundesweiten Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit. Mit 25 mobilen Blitzgeräten sind die Polizisten von 6 bis 20 Uhr an wechselnden Standorten in ganz Thüringen unterwegs, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion sagte. Unter anderem stehen die Blitzer entlang der Autobahnen.

Deutschlandweite Blitzer-Aktionen seit 2013

Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Infektionsschutzmaßnahmen fällt der jährliche "Blitzermarathon" in diesem Jahr allerdings nicht so umfassend aus wie in den vergangenen Jahren. So soll auf Vor-Ort-Kontrollen mit persönlichem Kontakt zu den Autofahrern in diesem Jahr möglichst verzichtet werden. 2020 war die Aktion wegen der Corona-Pandemie gänzlich ausgefallen.