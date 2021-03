Sechs afghanische Kinder und Jugendliche machten Mitte Februar im Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum Erfurt" auf sich aufmerksam. Dafür zerschnitten die Heranwachsenden im Alter von 10 bis 16 Jahren die Plane des Lkw, auf dessen Landefläche sie zuvor von Schleusern versteckt worden waren.

Die herbei gerufenen Beamten der Bundespolizeiinspektion Erfurt brachten die Minderjährigen sowie den rumänischen Fahrer in ihre Dienststelle im Erfurter Hauptbahnhof. Dort erzählten die Afghanen von ihrer mehrtägigen Fahrt, die in Rumänien begonnen hatte und sie über Teile der Balkanroute nach Thüringen geführt hatte. In Abstimmung mit dem Erfurter Jugendamt wurden die Kinder und Jugendlichen in städtischen Einrichtungen untergebracht. Ein Fall organisierte Schleuserkriminalität unter vielen.

Starker Anstieg

Seit dem Herbst verzeichnet die Bundespolizei einen starken Anstieg sogenannter Behältnis-Schleusungen im mitteldeutschen Raum. Karsten Täschner, der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Erfurt, nennt diese Methode "menschenunwürdig und lebensgefährlich". Den Geschleusten drohe "Sauerstoffmangel, Dehydrierung, Unterkühlung sowie eine erhöhte Verletzungsgefahr bei Unfällen".

Nach Angaben Täschners stellte die Bundespolizei im letzten Quartal des vergangenen Jahres in Mitteldeutschland insgesamt "317 Personen in 34 Fällen im Zusammenhang mit Behältnis-Schleusungen fest". Eine "deutliche Steigerung" innerhalb des vergangenen Jahres. In diesem Jahr setze sich der "Anstieg der Fallzahlen unverändert fort". Laut Täschner werden über die deutsch-tschechische Grenze "vorwiegend afghanische Staatsangehörige geschleust". Über die deutsch-polnische Grenze kämen "regelmäßig Staatsangehörige aus Syrien". Die Syrer würden "auf polnischem Hoheits- wie Grenzgebiet auf Kleintransporter umverteilt, um anschließend so die Grenze" zu überqueren.

Wie organisieren Schleuser die illegalen Menschentransporte?

Nach Polizeiangaben greifen Schleuser die Menschen aus Syrien, Afghanistan oder Irak sehr häufig in Rumänien oder Bulgarien auf. Ein paar Tage lang bringen die Menschenschmuggler die Migranten in geheimen Unterschlupfen unter. Dort müssen sie so lange warten, bis sie auf Lkw-Ladeflächen oder in Kleintransportern versteckt werden. Einige Speditionen sind Teil der kriminellen Schleuser-Netzwerke. Andere Fahrer wiederum bringen die Flüchtlinge ohne eigenes Wissen über die polnische oder tschechische Grenze. So wie beispielsweis der Mann, der die sechs afghanischen Minderjährigen ins Erfurter Gewerbegebiet gefahren hatte.

In Deutschland angekommen, machen die Flüchtlinge entweder auf sich aufmerksam oder sie werden von Zeugen entdeckt. Dies geschieht häufig an Raststätten, während die Fahrer ihre gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen nehmen. Die wenigsten illegalen Grenzübertritte werden bei gezielten Kontrollen festgestellt. 22.03.2018, Bad Bentheim in Niedersachsen: Bundespolizisten befreien an der deutsch-niederländischen Grenze neun irakische Flüchtlinge aus einem verplombten Kühllaster. Bildrechte: dpa

Die Bundespolizei erklärt die Zunahme von Schleusungen in Transportfahrzeugen mit einem "Staueffekt" auf der Balkan-Route. Viele Flüchtlinge aus den arabischen Ländern sitzen derzeit in Osteuropa fest. Der Linien- und Urlaubsverkehr mittels Flugzeugen ist stark limitiert, der Individualverkehr stark eingeschränkt. Fern- und Reisebusse fallen als Transportmöglichkeit ebenfalls aus, und in den Zügen kontrolliert die Bundespolizei.

Doppel-Strategie

Um dem Schleuser-Phänomen entgegen zu treten, verfolgt die Bundespolizei eine Doppelstrategie. Sie verstärkt die Kontrollmaßnahmen und stellt Ermittlungen zu den Schleusernetzwerken an. Insgesamt werde der Fahndungsdruck erhöht. So teilt es die Bundespolizei-Direktion in Pirna mit, die für die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen zuständig ist. Zudem kooperiere man mit den jeweiligen "Landespolizeien und der Bundeszollverwaltung".