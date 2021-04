Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung und die CDU haben viele Ideen formuliert, wie die Automobilbranche in Thüringen unterstützt werden könnte. Verbindlich ist das allerdings nicht, da kein Gesetz aus ihrem entsprechenden Antrag resultiert. Vertrauen schaffe es trotzdem in der Thüringer Automobil- und Zuliefererbranche, sagt Rico Chmelik. Er ist Geschäftsführer von Automotive Thüringen, dem Branchenverband, der etwa 100 Unternehmen mit 30.000 Beschäftigten vertritt. Der Ansatz sei richtig, sagt Chmelik, aber: "In der Sache, wie man das ausgestaltet, wird sich zeigen: Was kommt konkret bei den Unternehmen an – an Hilfen, an Unterstützungen, um diesen Transformationsprozess zu bewältigen?"