Gleichzeitig zeigt die Studie nach der bisher veröffentlichten Zusammenfassung, dass fast die Hälfte der Thüringer einer Aussage zustimmt, die Forscher in den Bereich der sogenannten Schuldabwehr einordnen - also der Versuch, die deutsche Schuld am Holocaust zu relativieren. Der Annahme, es werde immer nur von der Judenverfolgung geredet, während niemand vom Leid der Deutschen während des Zweiten Weltkrieges spreche, stimmten danach 45 Prozent der Befragten zu.