Der Virologe Alexander Kekulé verweist in dem Zusammenhang noch auf fehlende Kontrollen in kleineren Ortschaften: "In der Fußgängerzone in der Großstadt werden sie halt sofort gesehen und erwischt, im Zweifelsfall von der Überwachungskamera, wenn sie sich nicht an die Maßnahmen halten. Also möglicherweise ist hier auch die fehlende Kontrolle ein Faktor, den ich an Herrn Ramelows Stelle auf dem Schirm hätte." Grundsätzlich sei es aber schwierig, für ein gesamtes Bundesland eine einheitliche Erklärung zu finden, so der Virologe.