Schon zu Beginn des Landtagswahlkampfes ist eines klar: Rot-Rot-Grün ist Geschichte. Alle drei Thüringer Regierungsparteien starten mit einem Umfrage-Minus in die letzten zehn Wochen vor der Wahl. Das parlamentarische Überleben der Grünen scheint auch aufgrund der schlechten Werte ihrer weitgehend unbekannten Spitzenkandidatin Madeleine Henfling ungewiss. Selbst die SPD rutscht mit nur noch sieben Prozent und der Berliner Ampel wie einem Klotz am Bein näher an die Fünf-Prozent-Hürde.