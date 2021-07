Der mehrheitliche Wunsch der Menschen in Thüringen nach vorgezogenen Neuwahlen wird von den Parteien im Landtag unterschiedlich bewertet. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Diana Lehmann, sagte am Dienstag, entsprechende Initiativen würden von ihrer Partei weiter unterstützt. CDU-Generalsekretär Christian Herrgott sieht in der Umfrage ein sinkendes Vertrauen in die Landesregierung von Linken, SPD und Grünen. "Die überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hat sich daher Neuwahlen gewünscht, weil sie sich nach einer stabilen Regierung sehnt - und nicht nach Stillstand, wie ihn Bodo Ramelow verkörpert", so Herrgott.

CDU-Generalsekretär Christian Herrgott (Archivbild). Bildrechte: MDR/Johannes Hornemann