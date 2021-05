Nach Warnstreiks Funke-Mediengruppe druckt Thüringer Tageszeitungen auswärts

Die Funke-Mediengruppe will die einzige Tageszeitungsdruckerei in Thüringen zum Jahresende schließen. Mitarbeiter hatten deswegen in dieser Woche die Arbeit niedergelegt. Seit Tagen erscheinen die Regionalzeitungen nicht im gewohnten Umfang. Leser erhalten nicht die Lokalausgabe, die sie abonniert haben. Am Freitag fehlte in einem Teil der Auflage die Fernsehpogrammbeilage.

Verlagssprecherin Jasmin Fischer sagte, Streiks seien ein legitimes Mittel. Funke konzentriere sich darauf, den Lesern ihre tägliche Zeitung so zuverlässig wie möglich zuzustellen. Die Mediengruppe ließ die Tageszeitungen dafür vorübergehend in Magdeburg und Chemnitz drucken. In Erfurt wurden in den vergangenen Tagen nur Beilagen, Prospekte und Anzeigenblätter gedruckt. Ab Montag sollen die Zeitungen wieder in vollem Umfang erscheinen.

Streik im Erfurter Druckzentrum

Die Sozialplanverhandlungen für die Mitarbeiter kommen laut Betriebsrat und der Gewerkschaft Verdi bislang kaum voran. Jan Schulze-Husmann von Verdi sagte MDR THÜRINGEN: "Der erste Streik in der Geschichte des Erfurter Druckzentrums ist deshalb ein großer Erfolg für die Mitarbeiter und bestärkt sie". Mit dem Auswärtsdruck von Notausgaben zeige Funke "Nervosität und Hilflosigkeit". In den Gesprächen in der sogenannten Einigungsstelle bewege sich der Verlag kaum. Strittig seien die Höhe von Abfindungen und eine vom Verlag finanzierte Transfergesellschaft. Die sei wichtig, schließlich falle die berufliche Neuorientierung angesichts der Corona-Pandemie besonders schwer.

Weitere Streiks schließt Husmann nicht aus. Die Arbeitskampfstrategie werde aber nicht offengelegt, auch wenn Funke dazu aufgefordert habe. Der Medienkonzern bewertet die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern als konstruktiv. Das Unternehmen sei zuversichtlich, dass sich die unterschiedlichen Interessen zeitnah ausgleichen lassen, sagte Unternehmenssprecherin Fischer.

Verlags- und Druckhaus der Thüringer Allgeneinen Zeitung in Erfurt. Die Druckerei soll Ende 2021 geschlossen werden. Bildrechte: imago images / Karina Hessland

Funke will Tageszeitungen ab 2022 außerhalb Thüringens drucken

Mit der Stilllegung der Druckerei würden 270 Drucker und Versandhelfer sowie eine dreistellige Anzahl an Leiharbeitern ihre Arbeit verlieren. Jeweils mehr als 30 Mitarbeiter hatten am Dienstag und Mittwoch für mehrere Stunden die Arbeit niedergelegt. Zudem gab es zahlreiche Mahnwachen. Ab 2022 will der Funke-Verlag seine Thüringer Tageszeitungen und Anzeigenblätter außerhalb Thüringens drucken, etwa in Chemnitz, Halle und Braunschweig.