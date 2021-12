Die Thüringerin des Monats April zeichnet sich über ein sehr vielfältiges Engagement aus. Die veterinärmedizinisch-technische Assistentin im Jenaer Friedrich-Löffler-Institut ist im Privaten fast ganz dem Ehrenamt verschrieben - auch als Ausgleich zum Beruf. Donnerstags am "Töpfertag" gibt Beate Burkert Kindergartenkindern Keramikkurse. Selbst sitzt sie ebenfalls gern an der Töpferscheibe. Ihre eigenen Werke verkauft sie für einen guten Zweck.

Die Erlöse fließen Teilweise in die Reparatur der Orgel von Apoldas Lutherkirche. Gespielt wurde die bis zur "Orgelkur" regelmäßig von - Beate Burkert. Aktuell greift sie in anderen Kirchen in die Tasten. Doch das ist der Musik nicht genug: Sie singt und leitet selbst einen Chor in Kapellendorf.