Das Interesse an der Thüringer "Familienkarte" mit Gutscheinen für Freizeitangebote ist weiter verhalten. Bis zum letzten Schultag vor den Herbstferien wurden laut Familienministerium knapp 105.000 "Familienkarten" abgeholt. Man gehe davon aus, dass noch einige Familien das Angebot mit Blick auf die Herbstferien nutzen wollen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums der Nachrichtenagentur dpa.

Die Familienkarte ist ein Angebot des Familienministeriums im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Familien mit Kindern soll der kostenlose Besuch von Freizeiteinrichtungen ermöglicht werden, die sie wegen der corona-bedingten monatelangen Schließungen nicht besuchen konnten. Laut Ministerium nehmen 283 Einrichtungen an dem Programm teil.

Insgesamt gibt es in Thüringen rund 360 000 kindergeldberechtigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Anspruch auf eine Familienkarte haben. Die Umsetzung der Familienkarte hatte auch für Ärger gesorgt. Geplant war der Start mit Beginn der Sommerferien Ende Juli. Er verspätete sich dann allerdings auf Ende August. Zudem ist die Ausgabe kompliziert: Berechtigte Familien erhalten per Post die Information, dass und wo sie die "Familienkarte" bekommen können. Sie gleich per Post zu verschicken, wäre laut Ministerium zu teuer geworden.