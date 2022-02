Thüringen Minderheitsregierung bringt Haushalt durch den Landtag

Der Thüringer Landtag hat am Freitag mit Stimmen der rot-rot-grünen Regierungskoalition und der CDU mehrheitlich den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Der Etat sieht Ausgaben in Höhe von 11,9 Milliarden Euro vor. AfD und FDP stimmten dagegen. Plenum im Thüringer Landtag (Archivbild) Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Die Mehrheit für den Haushalt war in den vergangenen Wochen zwischen Linken, SPD und Grünen auf der einen und der CDU auf der anderen Seite ausgehandelt worden. Weil Rot-Rot-Grün keine eigene Mehrheit im Landtag hat, ist die Koalition auf Stimmen aus anderen Fraktionen angewiesen. Nach der Thüringer Regierungskrise von 2020 nach der umstrittenen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten hatten sich Rot-Rot-Grün und CDU auf einen sogenannten Stabilitätspakt geeinigt. Dieser sah eine Unterstützung der Wiederwahl von Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow durch die Union vor. Im Gegenzug wurden Neuwahlen im Jahr 2021 angekündigt, was dann allerdings nicht eingehalten wurde. Nach dem Auslaufen des Stabilitätspakts im vergangenen Jahr will die CDU nun von Fall zu Fall entscheiden, ob sie R2G unterstützt und zu welchen Bedingungen.

"Grundlage für Handlungsfähigkeit gelegt"

In den Haushaltsverhandlungen hatte die CDU einige ihr wichtige Punkte durchgesetzt, wie Fraktionschef Mario Voigt am Donnerstag in der Haushaltsdebatte erklärt hatte. SPD-Fraktionschef Matthias Hey hatte von "bitteren Pillen" gesprochen, welche die Koalition habe schlucken müssen.

Am Freitag sagte der Linken-Fraktionschef Steffen Dittes, mit dem Haushaltsbeschluss sei die Grundlage für die Handlungsfähigkeit Thüringens gelegt worden. Die Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich sagte: "Wir sind froh und erleichtert." CDU-Fraktionschef Voigt erklärte, "wir haben dafür gesorgt, dass der Politikwechsel eingeleitet wird und die Landesregierung das Geld künftig zusammenhalten muss".

Rückzahlung von Corona-Krediten