"Noch nie mussten die Landwirte so viel für ihre Betriebskosten ausgeben", sagte Pressesprecher Axel Horn. Düngemittel seien bis zu dreimal so teuer wie noch zu Beginn des Jahres. Die Kosten für Tierfutter seien teilweise über 30 Prozent gestiegen. Insgesamt rechnen die Landwirte mit bis zu 50 Prozent höheren Produktionskosten für die Ernte 2022. Laut TBV liegt das vor allem an den sehr hohen Energiekosten, die Produktion von Dünge- und Futtermitteln sei sehr energieintensiv.

Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft ist sich der schwierigen Lage der Landwirte bewusst und verweist auf Förderprogramme. Damit sollten Anreize für Investitionen in tierfreundlichere Haltung oder eine ökologischere Produktion geschaffen werden, um am Ende höhere Verbraucherpreise erzielen zu können, so das Ministerium. Gestiegene Preise, die auf Entwicklungen auf dem Weltmarkt zurückzuführen sind, könnten nicht abgefangen werden. Ebenso wenig könne die Regierung in die Preisverhandlungen zwischen Landwirten und Einzelhandel eingreifen.