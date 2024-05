Das ist ein Novum im Thüringer Wald. "Endlich halten mal alle zusammen", freut sich Holger Jakob von der Thüringer Wald Service GmbH. So was habe es noch nie gegeben, denn traditionell koche in der Region dann doch jeder eher sein eigenes Süppchen. Und nicht etwa der Regionalverbund Thüringer Wald oder die Thüringer Tourismus GmbH haben die neue Karte zum 1. Juni 2024 an den Start gebracht. Es war die Thüringer Wald Service GmbH mit Sitz in Friedrichshöhe im Landkreis Hildburghausen.