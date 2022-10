Öffentlicher Nahverkehr Ein-Euro-Ticket in Thüringen: Verkehrsunternehmen starten Aktionstag

Am Donnerstag können Fahrgäste in mehreren Regionen in Thüringen ein Tagesticket für nur einen Euro kaufen. Der Aktionstag steht unter dem Motto "Bus fahren und Gutes tun". Der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) beteiligt sich zwar nicht, lädt am Donnerstag aber zum Entdeckertag.