Tiefensee ist davon überzeugt, dass die Logistikbranche auch ohne staatliche Hilfe wächst. So sei zum Beispiel das Logistikzentrum von Amazon in Gera ohne Investitionszuschüsse des Landes ausgekommen. Auch in die Erweiterungspläne des Unternehmens in Erfurt sei das Ministerium nicht einbezogen gewesen. Sein Ministerium habe weder bei der Standortsuche geholfen und noch Fördermittel für das Projekt bereitgestellt. Für ein zweites Logistikzentrum von Amazon in Erfurt hatte die Stadt einen Bauantrag erhalten. Bei Erfurt unterhält unter anderem auch der Internethändler Zalando einen großen und wachsenden Logistikstandort.