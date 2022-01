Thüringen Positive Bilanz bei Notrufnummer für Tierärzte

Zwei Jahre nach dem Start der einheitlichen Notrufnummer für Tierhalter in Thüringen zieht die Landestierärztekammer eine positive Bilanz. Mehr als 20.000 Notrufe sind 2021 in der Notrufzentrale eingegangen. Gerade bei den Kleintieren wie Hunden oder Katzen funktioniere der Notruf gut. Probleme bereiten allerdings die weiten Wege in der Notversorgung von privat gehaltenen Nutztieren und Pferden.