Ehrenamtliche in Tierheimen übernehmen grundsätzlich dieselben Aufgaben wie die hauptamtlich Angestellten. Sie fangen für Kastrationsaktionen verwilderte Katzen auf der Straße ein, sorgen für die Tiere im Heim, füttern sie, halten die Unterkünfte sauber, bringen sie zum Tierarzt - und das alles unentgeltlich. Es ist sogar so, dass die Tierheime auf diese Ehrenamtlichen angewiesen sind, sonst könnte der Betrieb nicht aufrechterhalten werden.

In vereinsgeführten Tierheimen arbeiten nur wenige hauptamtlich angestellte Personen, in einigen Tierheimen oftmals nur auf Minijobbasis. Es gibt Tierheime in Thüringen, da bekommt die Tierheimleitung für zehn Stunden in der Woche 520 Euro Gehalt. In Wirklichkeit ist das Arbeitspensum aber viel höher. Das heißt, ohne ehrenamtliche Tätigkeiten wäre der Betrieb nicht zu stemmen.